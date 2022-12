Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, en compagnie du wali de Dakhlet-nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, a supervisé, mardi à Nouadhibou, le lancement de la dernière composante du programme national de financement des projets générateurs de revenu au niveau de la Wilaya.

Dans le mot qu’il a prononcé pour la circonstance, le délégué a affirmé que le programme national pour le financement des projets générateurs de revenu et des prêts bonifiés constitue l’un des programmes essentiels sur lesquels compte le Président de la République et le gouvernement du Premier ministre dans l’absorption du chômage et la relance économique.

Il a ajouté que le programme, d’une enveloppe de 300 millions MRO, concerne toutes les communes du pays, et permet de financer à titre gratuit à 1783 activités génératrices de revenu, et plus 433 prêts bonifiés qui permettront d’employer 10.000 personnes.

Parallèlement, d’autres volets des engagements du Président de la République ont été lancés en faveur de la protection civile, des paiements en cash réguliers au niveau de la Wilaya, et ont profité à 3406 familles nécessiteuses à hauteur de 300 millions MRO.

De son côté, le président de la région de Dakhlet-nouadhibou a souhaité la bienvenue à la délégation de TAAZOUR, la remerciant de choisir la Wilaya pour lancer cette composante.

Auparavant, le délégué général avait assisté à la levée du drapeau national et écouté l’hymne national chanté par les élèves de l’école El Vadhila, dans le quartier Tarhil.

Ont assisté à cette activité, le hakem de Nouadhibou, le maire de la commune et les chefs des autorités militaires et sécuritaires dans la Wilaya.