L’ambassadrice de la Mauritanie en Albanie présente ses lettres de créance

L’ambassadrice de la Mauritanie auprès de l’Albanie présente ses lettres de créance

SE. Mme Zeinebou Mint Ely Salem a présenté, mardi à Tirana, ses lettres de créance à Son Excellence le Président de la République d’Albanie, M. Bajram Begaj, en sa qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie en République d’Albanie.

Au cours de la cérémonie, SE. Mme l’ambassadeur a transmis au Président de la République d’Albanie les salutations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple albanais ami.

En retour, M. Bajram Begaj a chargé l’ambassadrice de transmettre ses salutations au Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et ses vœux de santé et de bonheur pour lui-même et de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien.

Il a, également, souhaité à SE. Mme l’ambassadrice plein succès dans l’exercice de ses fonctions, soulignant tout soutien pour raffermir davantage relations existant entre les deux pays amis.