L’ambassadrice d’Allemagne visite Sahara Medias

L’ambassadrice d’Allemagne en Mauritanie, Isabel Hénin, s’est rendue mercredi au siège de Sahara Medias.

Isabel Hénin a été accueillie par Cheikh Dah O. Zeïne, directeur général de Sahara Medias, entouré de son équipe.

Il est à noter que l’Allemagne dispose d’un environnement médiatique libre et pluraliste. La liberté de la presse et la liberté d’expression sont l’un des principaux fondements de l’État allemand où plus de 60 millions de personnes sont en ligne.

Les journaux gagnent également de nouveaux lecteurs. Cependant, la télévision et la radio continuent de représenter la plus grande part de l’utilisation des médias.

Le pays fournit une assistance technique dans plusieurs pays africains, notamment par le biais de la Deutsche Welle Academy.

La coopération technique avec la Mauritanie a commencé peu après l’indépendance du pays en 1960 sous le mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et ne cesse de se developper aujourd’hui.