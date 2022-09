L’ambassadeur du Mali en Mauritanie salue le niveau de la coopération entre les deux pays Nouakchott

L’ambassadeur du Mali en Mauritanie a organisé jeudi soir à Nouakchott une réception à l’occasion de la célébration de la fête nationale du Mali.

Dans le discours qu’il a prononcé, à cette occasion, l’ambassadeur du Mali, SEM Mohamed Dibassi a indiqué que le gouvernement de Transition, depuis sa mise en place, le 11 juin 2021 s’attèle à mettre en œuvre de façon diligente et efficiente son programme d’action issu des assises et du dialogue national adopté par le conseil national de transition, le 02 aout 2021.

Il a précisé que l’une des priorités majeures du Gouvernement de transition reste l’organisation d’élections libres, transparentes et crédibles en vue du retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé.

Le diplomate malien a souligné que les relations entre la République du Mali et la république islamique de la Mauritanie sont des relations fortes anciennes et couvrent plusieurs domaines dont entre autres, a-t-il dit, les mines, l’énergie, les transports, le commerce, la pêche, l’élevage, l’agriculture, l’hydraulique, l’éducation, la sécurité et la défense.

“Ces relations se sont davantage renforcées avec la création de la Grande Commission Mixte Mali-Mauritanie, le 14Juin 1977 à Nouakchott” a conclu l’ambassadeur”.