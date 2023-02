L’ambassadeur du Koweït à Nouakchott organise une cérémonie

L’ambassadeur de l’Etat du Koweït en Mauritanie, SEM. Ibdah Makaad Edouesseri, a organisé, vendredi soir à Nouakcott, une cérémonie de réception à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, du ministre de l’Equipement et des Transports, porte-parole du Gouvernement, M. Nany Ould Chrougha, du conseiller à la Présidence de la République, M. Saleh ould Dehmach, de la conseillère au Premier ministère, Mme Hindou Mint Ainina et de l’ambassadrice secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Mme El Aliya Mint Menkouss.

Ont assisté également à la cérémonie, l’ambassadeur, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed El Hanchi Ould Kettab, l’ambassadeur, directeur du Monde Arabe à la direction générale de la coopération bilatérale, M. Oumar Mohamed Babou et les membres du corps diplomatique en Mauritanie, en plus de certains dirigeants de partis politiques et d’autres personnalités.

La cérémonie a été marquée par la projection d’un film documentaire sur les relations de coopération entre les deux pays frères.