Le ministre des Pêches discute avec l’ambassadeur du Koweït

Le ministre des Pêches et de l’Économie Maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maayif a reçu en audience vendredi, à Nouakchott, l’ambassadeur de l’État du Koweït en Mauritanie, SEM. Bedah Maghaad Dousry.

Les relations mauritano-koweïtiennes sont une longue histoire de coopération fructueuse dans divers domaines.

Pour rappel historique, les premiers contacts et relations entre les peuples mauritanien et koweïtien remontent à avant l’indépendance des deux pays, lorsque les pèlerins qui visitaient le Hijaz se rendaient au Koweït au début du XXe siècle en tant qu' »ambassadeurs » du savoir et de l’enseignement.

Le Koweït a également été le premier pays arabe – après la Tunisie – qui a communiqué avec la Mauritanie après son indépendance et l’a présentée aux frères comme un pays arabe, à travers ses médias, qui ont publié toutes les informations historiques et archéologiques sur la Mauritanie, qui ont contribué à la découverte de ses caractéristiques, son histoire et son abondante production scientifique arabe.

Au cours des dix dernières années, le Koweït et la Mauritanie ont signé un certain nombre d’accords relatifs aux services aériens, à la coopération dans les domaines des affaires islamiques, aux dotations et à la coopération économique, technique et commerciale.

En septembre 2021, le Koweït éponge 95% des intérêts de sa dette suite à un accord signé entre les deux pays frères.

L’audience a porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères et les moyens permettant de les renforcer davantage dans les domaines de la pêche et de l’économie maritime.

L’entrevue s’est déroulée en présence du chargé de mission au cabinet du ministre, M. Dah Ould Ely, secrétaire général par intérim.