L’Ambassadeur de Chine fait don à la commune de Rosso

Ambassade de Chine en Mauritanie a fait don d’un important lot de matériel composé de 50 motopompes et 90 pulvérisateurs à la commune de Rosso.

Au cours de la cérémonie de réception organisée, mercredi 31 octobre 2023, à l’Ambassade de Chine, SE LI BAIJUN a prononcé un mot dans lequel, il a déclaré que ce don fait à la ville de Rosso vient réaffirmer la coopération amicale entre la Chine et la Mauritanie.

C’est dans le but de développer l’agriculture dans cette ville et lutter contre les moustiques et autres insectes que nous avons décidé de venir en aide à la population de cette importante ville, a-t-il dit.

Rosso constitue un pôle de développement économique pour la Mauritanie, poursuit-il. Il précisa que le pont en construction aura un impact positif sur la ville, ses populations et ses activités.

SE, LI BAIJUN a salué le effort déployés par le maire de Rosso, M. Bamba Ould Daramane et la qualité de son travail dans le domaine du renforcement du partenariat afin d’aider la population de la commune.

Prenant la parole, le maire de Rosso, M. Bamba Daramane, a tout d’abord remercié SE LI BAIJUN l’ambassadeur de Chine, d’avoir contribué à ce geste précieux. Et s’est dit heureux de voir la relation entre les deux pays se renforcer davantage.

Selon le maire, Rosso, ville économique et renommée pour sa position géographique particulière, contribue au développement des relations entre la Mauritanie et la Chine. En ce qui concerne, le don de motopompes, il a affirmé, qu’il accordera des facilités aux agriculteurs dans le renforcement de leurs productions et les pulvérisateurs, joueront un rôle important dans la lutte contre les moustiques et les insectes du fait que Rosso a enregistré d’importantes quantités de pluies durant l’hivernage..

Il a rappelé que la construction du pont est un avantage au profit de la population de Rosso. Le maire a également demandé à SE LI BAIJUN de contribuer à plus d’aides aux populations de Rosso dans le sens du développement de la coopération.

L’édile de la ville de Rosso M. Bamba Daramane a ensuite souhaité des jumelages avec des villes en Chine pour avoir un développement accéléré à sa commune.

Fortement impressionné par l’urbanisation en Chine suite à des visites dans les villes en République de Chine, le Maire veut s’inspirer des expériences dans la gestion urbaine et le développement local des villes en Chine et renforcer la coopération avec des villes chinoises.

Il a également profité de l’occasion pour transmettre les remerciements et les vœux de bonheur et de succès de la population, du conseil municipal et des autorités administratives à l’Ambassadeur ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’Ambassade de Chine.

La cérémonie de réception et de signature s’est déroulée en présence des cadres de l’ambassade de Chine et d’un responsable à la mairie de Rosso.

Aboubakrine SIDI

