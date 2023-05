L’Ambassade de Palestine commémore le 75e anniversaire de la Nakba L’Ambassadeur de Palestine : le gouvernement et le peuple mauritaniens étaient et demeurent solidaires avec la Palestine contre l’occupation

L’Ambassade de Palestine dans notre pays a commémoré jeudi soir à Nouakchott, le soixante-quinzième anniversaire de la Nakba, sous le titre « La Nakba est un crime continu et le retour est un droit ». ” Lors de son discours à cette occasion, l’Ambassadeur de Palestine accrédité auprès de notre pays, SEM. Mohamed Qassem Asaad Al-Asaad, a déclaré que le peuple palestinien célèbre cette journée à travers tout le territoire palestinien, dans la diaspora, et avec les peuples libres dans le monde dans toutes les parties du globe.

L’ambassadeur palestinien a salué les positions de la République islamique de Mauritanie, représentée par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui ne s’est pas contentée de condamner les récents massacres, mais n’a également cessé d’accompagner la Nakba depuis son début et au cours du lancement de la révolution palestinienne, faisant que le gouvernement et le peuple mauritaniens étaient et demeurent solidaires avec la Palestine contre l’occupation.

Il a ajouté qu’Israël poursuit son agression contre le peuple palestinien, nie la Nakba et rejette les décisions de la légalité internationale qui appellent au retour des réfugiés palestiniens.

L’ambassadeur a appelé les Nations Unies à faire pression sur Israël pour qu’il respecte les résolutions des Nations Unies ou suspende son adhésion à celles- ci, soulignant que la sinistre déclaration Balfour pour les Juifs est la promesse de ceux qui ne possèdent pas à ceux qui ne méritent pas.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boyé, ministre des Affaires Étrangères et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim, Massar Sissoko, ambassadeur, directeur général des services généraux et de l’appui, secrétaire général du ministère par intérim des affaires étrangères, Mohamed El Hanchi El Kettab, ambassadeur, directeur général de la direction de la coopération bilatérale, et Oumar Mohamed Babou ambassadeur, directeur général de la direction du monde arabe et Aminetou Mint Chrif Ahmed, directrice générale adjointe du Protocole au ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.

AMI