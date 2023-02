Lalya Kamara s’enquiert des activités du Parc National de Diawling.

La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Lalya Kamara, a effectué mercredi, 1er février courant, dans le cadre de sa tournée d’information au niveau des services relevant de son département dans la wilaya du Trarza, une visite d’information au Parc National de Diawling, situé dans la moughataa de Keur Macène.

La ministre s’est informée du siège de surveillance de la partie Nord du parc, en cours de construction et d’équipement par la coopération allemande et dont les coûts consécutifs à la surveillance sont pris en charge par le Fonds Fiduciaire du Banc d’Arguin et de la Biodiversité Côtière et Marine.

Mme Lalya Kamara s’est rendue au poste de la pêche dans l’ouverture du chenal mis en place par les pêcheurs artisanaux, où elle s’est informée des efforts déployés par les femmes actives dans le domaine du séchage et de la commercialisation du poisson et de ses dérivés.

L’ouvrage du chenal vise à fournir de l’eau en l’acheminant vers les bassins et affluents en vue du développement de la pêche et de la préservation des écosystèmes. Il joue également un rôle dans la lutte contre les crues, pour restaurer les fonctions hydrologiques et environnementales telles qu’elles étaient auparavant.

Les vannes de l’ouvrage sont ouvertes le premier juillet pour faire déferler l’eau du fleuve vers les bassins. Une opération accompagnée de l’entrée de poissons en perspective de leur reproduction, de la restauration du couvert végétal et des pâturages, du réapprovisionnement des nappes phréatiques et du retour de milliers d’oiseaux aquatiques et migrateurs.

L’eau du chenal commence à s’épuiser avec la fermeture des vannes le 30 octobre, donnant lieu à une intensification des activités de la pêche qui atteignent leur point culminant d’août jusqu’à mars et régressent par la suite, à partir d’avril jusqu’à juillet, pendant la saison sèche.

La ministre de l’Environnement et du Développement Durable a visité aussi le bassin de “Bell”, dans lequel se trouvent des flamants nains et une forêt de mangroves qui ont été plantées par le parc sur une superficie de 70 ha sur les 150 ha programmés pour restaurer des écosystèmes disparus.

Mme Lalya Kamara a reçu au cours de cette tournée des explications techniques détaillées sur l’importance biologique de ce bassin en tant que lieu sûr pour l’élevage du poisson, l’alimentation des animaux et la création d’habitats appropriés pour les nids d’oiseaux migrateurs.

La ministre a visité ensuite une exposition de produits et d’industries locales gérées par des coopératives de femmes, reflétant la contribution des femmes au développement local et l’importance des avantages tirés des produits forestiers dont regorge le parc.

Mme Lalya Kamara a visité enfin la Coordination de la Réserve de Biosphère Transfrontalière entre notre pays et le Sénégal, qui vise à soutenir la coopération frontalière dans le delta des deux rives créée sur financement du Fonds pour l’Environnement Mondial et exécutée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

La coordination comprend des composantes liées à la gouvernance environnementale, la gestion intégrée, la restauration des écosystèmes au niveau de la réserve, la coopération scientifique, le transfert et le partage des connaissances et le renforcement des capacités locales.

La ministre a conclu sa visite par une réunion tenue avec le personnel du parc et de la coordination, au cours de laquelle le directeur du parc de Diawling M. Daf Ould Sehla Ould Daf, a fait une présentation qui comprenait, entre autres, les activités menées par le parc dans le domaine de la préservation de la biodiversité, de la valorisation des ressources naturelles et de ses objectifs de développement et de ses domaines d’intervention.

La ministre a suivi à cette occasion deux présentations techniques, la première portant sur la nature de l’appui apporté par le Fonds Fiduciaire du Banc d’Arguin et de la Biodiversité Côtière et Marine.au parc de Diawling, et la seconde portant sur la coordination de la biosphère frontalière entre notre pays et le Sénégal. .

La visite s’est déroulée en présence du Hakem de Keur-Macène M. Mohamed Lemine Ould Abdel Kader, du chargé de mission du département, M. Ahmed Ould Zeine, et du chef de l’arrondissement administratif de N’Diago.

Source: AMI