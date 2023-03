L’alliance « Tekamoul » à Ouadane répond à « Insaf » de facon rapide.

Tekamoul choisit de se présenter aux législatives et municipalies par le Parti « El Islah » et adhère au programme du président de la République.

Après la vague de mécontentement parmi les blocs appartenant à l’alliance d’intégration « Tekamoul » à Ouadane en raison des nominations “Insaf” qui ne tenaient pas compte du critère de la majorité, la réponse est venue de facon rapide et de manière décisive pour cette alliance avec l’option de briguer le siège parlementaire de Ouadane et le maire de la ville par le parti Islah à la lumière de la forte adhésion de cette alliance au programme du président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et de l’attachement continu de à la politique du président de la République et à son approche de toutes les questions d’intérêt pour le pays dans divers domaines.

Ainsi, cette alliance, qui représente la majorité selon les estimations dans cette province, a poussé à la fois Mohamed Lemine Ould Ababa, pour le poste de maire et Abdou Ould louleid Ould Wedad, pour le siège de député, à partir du Parti “El Islah”, une décision prise par cette alliance formée de trois blocs sociaux équilibrés dans la province, sous la pression des masses soutenant cette alliance et exigeant la nécessité de nommer ceux qui la représentent.

La ville historique de Ouadane est le berceau du rayonnement scientifique et la forteresse de la culture et du patrimoine national, ce qui est digne de ses enfants à la responsabilité d’être représenté au Parlement et de se tenir aux côtés de la population locale dans diverses circonstances et à différentes époques par le biais d’un Conseil municipal qui a l’activité et la vitalité nécessaires pour le faire.

Selon le témoignage des observateurs, la forte alliance « Tekamoul » mise sur le grand soutien populaire dont elle bénéficie afin de mener la bataille électorale sous la bannière du Parti “El islah” et pour que cette alliance reste unie derrière le soutien du président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.