Le Parti ‘’El Islah’’ organise une manifestation à l’occasion de l’adhésion de certains cadres

Le Parti El Islah a organisé dimanche soir, dans l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott, une manifestation politique à l’occasion de l’adhésion de certains nouveaux cadres, mais aussi en appui et à titre de plaidoyer en faveur de la politique nationale poursuivie par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Dans un discours prononcé au nom des nouveaux adhérents du parti, M. Ahmed Ould Minnih a déclaré que leur entrée dans les rangs du parti ‘’El Islah’’ intervient suite aux programmes de soutien social poursuivis par ce parti à travers le pays, et le suivi de près qu’il assure des souffrances du citoyen mauritanien où qu’il se trouve et son action pour l’aider et l’assister.

Il a indiqué que la bonne performance et l’approche appropriée de la politique de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont fait des partis de la majorité une destination pour les politiciens aspirant aux réformes économique et politique, traduites sur le terrain dans le programme électoral “Mes promesses”.

Pour sa part, le chef du parti ‘’El Islah’’, M. Mohamed Ould Mohamed Salem Ould Talebna, a exprimé sa joie et celle de tous les membres du parti à l’occasion de l’arrivée de nouveaux cadres qui se distinguent par leur sens politique, ce qui ne manquera pas de contribuer à soutenir les programmes du parti, qui cherche toujours à participer au développement du pays.

Il a expliqué que le choix des nouveaux cadres pour rejoindre le parti ‘’El Islah’’ prouve clairement que le parti est sur la bonne voie en restant attaché aux principes et valeurs indispensables dans la pratique politique.

