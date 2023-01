L’Algérie renforce sa présence en Afrique, le Maroc panique.

Par Djilali B.

L’Algérie renforce sa présence en Mauritanie. Une présence économique avec «le comptoir» des sociétés algériennes notamment privées et une présence, pour la première fois, bancaire à travers l’Algerian Union Bank qui regroupe quatre banques algériennes, la BNA, la BADR, la BEA et le CPA.

Par ailleurs, les manifestations économiques algériennes, les foires qui commencent à prendre leur place dans l’espace commercial mauritanien, vont connaître un nouveau bond avec la maîtrise de toute la chaîne d’organisation de l’événement. Pour ce faire, la majorité des opérateurs économiques algériens adhère à la démarche des pouvoirs publics d’ouvrir de nouvelles perspectives en direction du continent africain.

La Safex supplante les sous-traitants marocains à Nouakchott

L’Algérie a choisi pour l’organisation de ces événements commerciaux à Nouakchott la Safex, la Société algérienne des foires et expositions, rompue à ce genre d’activités en remplacement de sous-traitants en événementiel à la compétence relative et discutable.

Ce qui n’a pas été bien sûr sans déplaire à ces sous-traitants qui n’ont apporté que des tentes importées du Maroc.

Le produit algérien, de par sa qualité, et les encouragements de l’Etat algérien à l’accompagner dans sa conquête du continent méritent à bien des égards une prise en charge à la hauteur pour sa promotion.

La Safex dispose d’un capital expérience, d’une expertise en matière d’exposition et de promotion des produits locaux et internationaux, d’une logistique et de moyens financiers à même de lui permettre d’organiser des événements de dimension internationale.

Pour cette édition 2022, la Safex a fait fort en prenant en charge entièrement l’organisation de sa foire devant le palais des Congrès, où son personnel directement venu d’Algérie fut à pied d’œuvre avec du matériel algérien, des travailleurs algériens et des équipements algériens.

Deux petites boîtes spécialisées, une mauritanienne et une sénégalaise, avaient le marché mauritanien des foires, sauf qu’elles devaient sous-traiter avec des entreprises marocaines pour fournir le service attendu par les opérateurs algériens.

L’octroi du marché à la Safex n’a pas pour autant fait réagir ces deux entités qui ont perdu le marché, mais le Maroc qui a déchaîné des publications marginales en Mauritanie pour dénoncer «une concurrence déloyale» de la Safex.

Il semble que ce n’est pas tant l’organisation de ces foires qui embarrasse le royaume voisin, puisque les produits algériens existent déjà sur le marché mauritanien, surtout ces dernières années avec l’installation de certaines entreprises algériennes spécialisées, notamment dans l’électroménager et l’électronique, au moment où de grands groupes privés, à l’instar de Cevital, affichent l’ambition d’installer carrément des unités de production dans ce pays lié à l’Algérie par plusieurs accords et traités de partenariats économiques et commerciaux.

L’inauguration du poste frontière à Tindouf et l’ouverture de la route vers la ville de Zouérate en Mauritanie en attendant son achèvement jusqu’au port de Nouadhibou ont déjà haussé les échanges commerciaux entre les deux pays, limité les effets de la contrebande et devraient sans doute constituer plus tard une autre porte pour l’exportation des produits algériens.

Les manifestations économiques et commerciales algériennes en Mauritanie commencent à prendre des allures de tradition, d’autant plus qu’elles bénéficient du soutien des autorités.

Des banques algériennes pour accompagner les investisseurs

Mais ce n’est pas tant la présence de produits algériens sur le marché mauritanien qui donne la grippe à Rabat mais plutôt la démarche globale de l’Algérie pour se réapproprier sa profondeur africaine.

Il n’a pas été surprenant que l’annonce de l’ouverture d’une banque algérienne en Mauritanie soit perçue au palais de Rabat comme une menace.

Algerian Union Bank, qui sera une vitrine à Nouakchott, est une banque qui regroupe les banques algériennes BNA, CPA, BEA et BADR.

Cette banque vient en appoint pour accompagner les entreprises algériennes dans leurs opérations d’exportation. Cette opération intervient après l’amendement de la législation algérienne sur la monnaie et le crédit qui a introduit la possibilité pour les banques d’ouvrir des succursales à l’étranger.

Et la possibilité de l’ouverture d’une succursale à Nouakchott était déjà à l’ordre du jour en… 2019.

«Le Conseil d’affaires algéro-mauritanien proposait la création de banques à capitaux mixtes ou de filiales d’établissements bancaires des deux pays pour faciliter les transactions commerciales et les investissements, en marge du Forum d’affaires algéro-mauritanien», faut-il rappeler.

Il était naturel qu’au vu des relations entre les deux pays, l’intensification des échanges et des visites des responsables jusqu’au plus haut niveau des deux Etats aboutissent à des relations plus fraternelles, y compris dans le domaine économique.

Et la perspective que l’Algérie étende cette démarche aux autres pays «amis» n’agrée pas le voisin de l’Ouest, qui voit dans toute action algérienne une concurrence et une menace pour ses intérêts.

Cela d’autant plus que l’Algérie dispose de moyens, de la logistique et d’opérateurs en quête de nouveaux marchés. Cerise sur le gâteau, les banques accompagnent les opérations des industriels pour les exportations et leurs investissements à l’étranger.

Source: lalgerieaujourdhui