L’Algérie et le Maroc : la course à l’armement et les tensions diplomatiques.

Le journal “Le pluriel” a relayé cette inquiétude, mettant en avant la volonté de l’Algérie de moderniser son arsenal, notamment avec l’acquisition de sous-marins russes équipés de missiles, en réponse à l’amélioration des capacités militaires du Maroc, qui se procure des armes auprès des États-Unis et d’Israël.

Les relations diplomatiques de l’Espagne avec les deux pays maghrébins restent tendues. Bien que les liens avec le Maroc soient globalement bons, ceux avec l’Algérie se sont détériorés suite à la reconnaissance par Madrid de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Cette décision marque un tournant dans la position espagnole sur cette question sensible, Madrid ayant adopté auparavant une attitude de neutralité, rappelle le journal.

La réaction de l’Algérie à ce changement de position de l’Espagne a été vive, la qualifiant d’inacceptable sur les plans moral et historique. Alger a rappelé son ambassadeur à Madrid en mars 2022. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, déplore ce revirement, affirmant que l’Espagne a “échoué dans son devoir de trouver une solution pour le conflit”.

Cette crise a également des répercussions sur la politique intérieure espagnole. De nombreux députés, y compris de l’opposition de gauche et de droite ainsi que du parti Unidos Podemos, partenaire du gouvernement socialiste de Sanchez, ont voté contre ce changement de politique étrangère. Madrid reste préoccupé par la course à l’armement entre le Maroc et l’Algérie, ce qui accroît l’inquiétude des cercles militaires espagnols, craignant que cela ne réduise l’avantage militaire dont dispose encore l’Espagne.

