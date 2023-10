L’Algérie envoie d’urgence une aide humanitaire à Gaza

#communiqué

Suite à l’ordre du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a décidé d’acheminer une aide humanitaire importante et urgente à l’aéroport d’El-Arich de la République arabe soeur d’Egypte et à la bande de Gaza via le point de passage de Rafah.

Plusieurs avions de l’armée de l’air populaire vont livrer par voie aérienne de la nourriture, du matériel médical, des vêtements et des tentes via un pont aérien composé de plusieurs avions de l’Armée de l’air de l’Armée Nationale populaire.

Cette aide d’urgence reflète l’engagement des dirigeants et du peuple algériens à une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple palestinien frère, soumis à une agression continue, en particulier dans la bande de Gaza, par les forces d’occupation sous un blocus total injuste.