L’Algérie a toujours favorisé le règlement des conflits internes loin des ingérences étrangères.

ALGER – Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche, que « l’Algérie a toujours favorisé et privilégié le règlement des conflits par une approche purement interne, loin de toute forme d’ingérence étrangère ».

Dans une déclaration conjointe à la presse avec le président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan Abderrahmane, à l’issue de leurs entretiens au siège de la Présidence de la République, le président Tebboune a souligné que l’Algérie « se tient aux côtés du peuple soudanais pour surmonter la conjoncture difficile que traverse son pays, ciblé lui aussi par les forces du mal ».

« L’Algérie a toujours favorisé le règlement des différends et des conflits internes par une approche purement interne, loin de toute forme d’ingérence étrangère », a ajouté le président de la République, soulignant que « le dernier mot revient au peuple soudanais avec toutes ses composantes ».

Le président Tebboune s’est dit convaincu que le Soudan « saura surmonter cette épreuve induite par un acharnement éhonté à son encontre ».

Par ailleurs, le président de la République a rappelé les relations fraternelles « séculaires fondées sur les liens de coopération étroite et le respect mutuel » unissant les deux peuples, algérien et soudanais, saluant la position du Soudan qui « soutient l’Algérie en sa qualité de membre du Conseil de sécurité de l’ONU ».

Il a réaffirmé que l’Algérie « œuvrera durant son mandat au sein du Conseil de sécurité à soutenir les causes justes dans le continent africain et à travers le monde et à endiguer les conflits et tensions qui constituent désormais une menace pour la stabilité des Etats et la quiétude des peuples »

A cette occasion, le président de la République a affirmé « la convergence des vues de l’Algérie et du Soudan sur de nombreuses questions régionales et internationales ».

Source: APS