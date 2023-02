Algérie- gazoduc Nigéria-Europe

L’Algérie a gagné la bataille du gazoduc Nigéria-Europe face au Maroc

8 février 2023

Les derniers bouleversements internationaux, causés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont fait comprendre aux dirigeants européens que de nouvelles sources énergétiques sont plus que nécessaires. Et le Nigeria, l’un des plus grands producteurs mondiaux de gaz, est à même de fournir l’Europe en quantités aucunement dédaignables. Cependant, pour ce faire, il va falloir construire un gazoduc long de quelques milliers de kilomètres. Et la question est la suivante : par quel pays passera le gaz nigérian, via l’Algérie ou via le Maroc ?

Le journal espagnol The Objective1 affirme que cette bataille entre les deux pays rivaux est tranchée. C’est l’Algérie qui l’emporte. Le journal, qui cite des sources bien informées, indique que le Gazoduc qui passera par l’Algérie a un « court délai ». Ainsi, le choix est fait entre deux projets. Selon ce journal espagnol, le projet passant par l’Algérie est plus viable à court terme. Il cite des sources de la compagnie WAGP (l’entreprise exploitant le gazoduc qui doit être étendu vers le Maroc), qui affirment que « la dernière information que nous avons est que le gazoduc reliant le Nigeria à l’Algérie démarrera dans un court délai ». Ces sources confirment donc que « pour le moment » le projet « le plus réalisable » est le gazoduc reliant le Nigeria à l’Algérie.

