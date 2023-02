L’Afrique face au handicap des souverainetés nationales

Pour les esprits exigeants dans la rigueur de leurs analyses, il n’est pas systématiquement de tout condamner ou de tout critiquer de la gestion des pays africains. Il est cependant plus crédible de proposer de qui incarnent une espérance et non une illusion.

Le monde de ce 21e siècle n’a pas son équivalent dans l’histoire humaine. Il est porteur de bouleversements technologiques sans précédent nos façons de penser, d’étudier, de se soigner, de s’habiller, se nourrir, de se déplacer, de se défendre…

Aujourd’hui, dans un monde globalisé, la souveraineté des pays est un périmé qui doit être révisé à la lumière des changements, en cours et de la nécessaire intégration dans l’économie, par les institutions, et les relations entre gouvernants et gouvernés ne traduisent le consensus sur l’avenir et les intérêts des peuples.

Le non-partage d’une partie des souverainetés nationales empêche l’édification, aujourd’hui, d’une Union africaine capable d’assurer, la prospérité, la démocratie, la sécurité et le respect des droits humains. La réalisation d’une telle Union sera un contre-pouvoir qui limitera les éventuels excès néfastes des pouvoirs et qui ira dans le sens de la sagesse africaine.

De quel partage de souveraineté s’agit-il ?

Dans le cas du partage de souveraineté souhaité, l’Union africaine n’est pas toute seule, mais via ses Etats membres qui accepteront en commun leur pouvoir de décision, dans certains domaines précis qu’ils auront.

Il n’y a donc pas lieu d’avoir des inquiétudes infondées.

Les actions de l’Union africaine seront, sans nul doute, plus efficaces que des Etats, pris individuellement, dans les domaines relatifs à l’Union douanière continentale, aux règles de concurrence, à la protection des ressources halieutiques, aux conclusions de certains accords avec de grandes nations ou grands ensembles, à la politique si la monnaie africaine est créée…

L’Union africaine devrait avoir un partage de compétence avec les Etats certains domaines, comme la santé publique, la politique sociale, les individuelles, la Justice, la sécurité, la protection…

Le constat :

Depuis les indépendances des pays africains, des générations de dirigeants, acteurs économiques, de travailleurs, de syndicalistes, d’intellectuels essayaient collectivement, sans franc succès, de relever les défis d’un continent qui a subi durant des siècles, cet autre n’a enduré : l’esclavage, l’humiliation et le pillage des ressources.

L’Afrique a connu des révolutions sanglantes, des guerres civiles, les ravages des idéologies importées, les dictatures, la corruption et le mépris du Droit.

Les générations actuelles d’Africains, totalement ouvertes sur le monde via les réseaux sociaux, ne veulent plus du statu quo, exigent plus de démocratie, rejettent les dictatures, les violations des droits, l’injustice, la corruption et le pillage des biens publics.

Elles savent qu’elles sont les « seules maîtresses » du développement d’Afrique, qu’il est suicidaire de compter sur les autres pour leur trouver les solutions à leurs difficultés, que le statu quo, le bon sens et legs du passé ont montré leurs limites, voire leurs échecs, que d’une voie d’espérance s’impose à tous.

Les générations passées des dirigeants, dans leurs recherches des voies du fait ce qu’elles ont pu, et surtout ont réussi à faire éviter plupart des pays africains, de sombrer dans le chaos et la multitude de menaces et la faiblesse de leurs moyens pour y faire.

La voie de l’Union africaine s’impose :

L’Union africaine apparaît comme la meilleure voie pour préserver là de l’autonomie et de la protection de la diversité des pays.

Ses avantages sont attractifs :

La promotion du développement économique et social en les encourageant, le commerce intra-africain, la libre circulation et des biens, et en coordonnant les politiques économiques ;

Le renforcement de la coopération et de l’intégration entre les pays ; la coordination de la réponse aux défis actuels tels que la pauvreté, alimentaire, le coût de l’énergie, la santé, l’éducation, le

Numérique, les industries de transformation, les infrastructures et le climatique ;

Le renforcement de la voix de l’Afrique sur la scène internationale pour meilleure défense des intérêts communs ; l’amélioration de la sécurité collective en facilitant la résolution ; le renforcement du Droit, de la Justice, des libertés individuelles et démocratie sur le continent ; la création de marchés financiers africains et d’une monnaie commune les fondements du développement économique.

Les opinions africaines se doivent de se mobiliser à travers leurs politiques pour faire accepter dans chaque pays, l’abandon d’une de sa souveraineté au profit de la souveraineté de tous.

C’est-à-dire de la souveraineté collective qu’incarnera la future union.

Les rôles et poids des opinions publiques, des médias, des intellectuels, puisqu’il n’est pas pertinent de laisser le soin de limiter eux-mêmes leurs pouvoirs ou de créer les contre-pouvoirs qu’ils ne peuvent contrôler ou distribuer.

Le non-partage des souverainetés nationales : un handicap pour l’Afrique

Le non-partage des souverainetés nationales des pays africains constitue un obstacle au développement du continent.

En effet, il limite ses capacités à collaborer profitablement avec d’autres grandes nations, grands ensembles ou organisations, et à tirer parti des avantages de la mondialisation.

Cette souveraineté individuelle est un facteur d’isolement économique, politique et technologique qui entrave l’émergence de l’Afrique.

Elle peut également être le prétexte de certains dirigeants pour justifier des politiques inefficaces, corrompues ou discriminatoires, pouvant entraver le développement économique d’un pays et lui créer une instabilité politique.

Les peuples africains sont devant un arbitrage entre une situation actuelle de difficultés permanentes pour chaque pays pris individuellement et un avenir de prospérité collective pour tous.

Il n’y a pas de raison valable d’avoir peur d’une union africaine ou même d’Etats fédérés.

La forme de gouvernance de la future union africaine pourrait être à l’image de celle de l’Union européenne ou plus encore d’Etats fédérés comme le Brésil, les Etats-Unis (52 Etats), le Canada, l’Australie, l’Allemagne, la Suisse, la Russie, l’Argentine, l’Inde (28 Etats), le Pakistan, la Malaisie, le Népal, le Nigeria (36 Etats), l’Afrique du Sud, l’Ethiopie…

Pour plusieurs de ces pays, le fédéralisme a permis de réduire efficacement les contestations internes, les tensions sociales, les conflits ou revendications communautaires ou ethniques, en offrant une meilleure représentation des différents groupes, une certaine autonomie à leurs régions ou Etats.

Le fédéralisme favorise également le développement économique en permettant une plus grande flexibilité fiscale et réglementaire au niveau régional au profit de l’investissement et de la croissance, ainsi qu’une meilleure prise en compte des spécificités locales, des défis et opportunités pour le développement économique.

Les gouvernements régionaux peuvent ainsi concevoir des politiques de développement qui répondent aux besoins locaux.

Dans les pays susmentionnés, le fédéralisme a contribué au renforcement de la démocratie en créant des institutions politiques et des processus électoraux plus décentralisés. Il ne devrait donc pas s’agir pour les Africains d’une peur de l’inconnu, puisque de nombreuses formes d’unions existent sur tous les continents et ont été porteuses de paix, de prospérité, de démocratie et de justice sociale.

Les Africains se doivent de lever les écrans de préjugés qui, depuis la colonisation, les séparent, pour que l’avenir de leurs générations futures ne soit pas l’image peu reluisante du présent de celles actuelles.

Ould Amar Yahya

Économiste, Banquier, Financier