L’Afrique et un nouvel ordre mondial

Vu d’Amérique latine, du Nicaragua lancé lui aussi dans un bras de fer avec l’impérialisme US, nous parvient cette analyse sur l’Afrique telle qu’elle s’est révélée au sommet de Saint-Pétersbourg. Exploiter les événements intervenus au Niger et dans lesquels aucun des pays du Brics, pas plus la Chine que la Russie et encore moins l’Afrique du sud n’a joué le moindre rôle, c’est inventer une nouvelle Libye pour empêcher l’unité du continent et son rôle nouveau dans les Institutions internationales. Mais justement de l’affaire libyenne des leçons ont été tirées, il ne doit y avoir aucune intervention impérialiste tolérée. Donc pas de mandat de l’ONU, pas plus d’intervention sous des prête-noms comme la Cédéao. Comme nous l’analysons par ailleurs, à la veille des Brics, l’immense majorité de l’Afrique voit bien le piège et tente de le déjouer. Loin de jouer la guerre, la Russie tente de la désamorcer comme ce monde nouveau en train de naitre. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

par Cuaderno Sandinista3 août, 2023 dans Opinion

Écrit par Stephen Sefton

Le succès du deuxième sommet Russie-Afrique des 27 et 28 juillet représente une percée extraordinaire dans le développement d’un nouvel ordre mondial libéré de la domination des puissances impérialistes occidentales. Des délégations de 49 pays africains ont participé au sommet, dont dix-sept chefs d’État. Ils ont adopté une déclaration finale en 74 points sur pratiquement tous les domaines de la coopération, du commerce et de la sécurité, avec un préambule clarifiant les principes fondamentaux qui devraient régir les relations internationales. Le sommet a pris l’initiative du premier forum Russie-Afrique en 2019 pour réaffirmer les liens historiques de fraternité résultant de la lutte commune du 20e siècle contre le colonialisme occidental.

En effet, la Déclaration finale du Sommet est un défi clair pour l’Occident parce qu’elle revendique le rôle et l’influence mondiaux croissants de l’Afrique et de l’Union africaine en tant que pilier essentiel d’un monde multipolaire. Elle insiste sur la nécessité de s’opposer au néocolonialisme qui se traduit par l’imposition de conditions et de deux poids deux mesures qui empêchent la prise de décisions souveraines sur les voies de développement. La Russie et l’Afrique rejettent également le recours à des mesures coercitives et expriment l’attachement des pays signataires « aux buts et principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, souscrivant à la sauvegarde et au respect du droit international et soulignant la nécessité pour tous les États d’y adhérer ».

La Fédération de Russie s’est engagée à promouvoir un élargissement de la représentation de l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU. Les pays africains et la Russie créeront un mécanisme de partenariat stratégique et la Russie négociera l’ouverture de nouvelles ambassades en Afrique, entre autres mesures visant à améliorer les relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et l’Afrique. Parallèlement à ces décisions, il convient de noter la décision de la Fédération de Russie d’éliminer la dette bilatérale avec les pays africains d’une valeur de vingt-trois milliards de dollars et d’aider les pays africains à développer leur infrastructure énergétique. Actuellement, la Russie promeut plus de 30 projets d’énergie électrique dans 16 pays africains et des projets d’infrastructure gazière sont en cours de négociation pour faciliter l’expédition de gaz liquéfié.

Le président Vladimir Poutine a salué les propositions de l’Afrique pour régler le conflit en Ukraine et a commenté : « L’initiative elle-même, comme toute autre initiative de paix, est bonne… Il y a des choses qui sont déjà mises en œuvre après que nous en ayons discuté lors de notre réunion à Saint-Pétersbourg il y a un mois et demi. » En ce qui concerne l’échec de l’accord sur l’exportation de céréales par la mer Noire, notant la mauvaise foi et l’hypocrisie de l’Occident au profit de ses grandes entreprises agro-industrielles, le Président Poutine a observé comment: « Des pays comme l’Éthiopie, le Soudan, la Somalie et quelques autres ont reçu [dans le cadre de l’accord céréalier], faites attention, moins de 3% du volume total, moins d’un million de tonnes. Au lieu de cela, il a été annoncé que la Russie fournirait gratuitement des céréales à six pays africains dans un proche avenir, tandis que le commerce de produits agro-industriels entre la Russie et l’Afrique a augmenté de 60% cette année.

Les interventions des chefs d’Etat participant au sommet ont abordé des thèmes relevant d’une approche globale, spécialement pour l’Amérique latine. Ils concernent les références au colonialisme et au néo colonialisme et à l’impératif de défendre sa souveraineté. Le Président Poutine a commenté, “La souveraineté ne peut être conçue comme une victoire permanente. Elle nécessite un combat permanent”.

Sur la même question de souveraineté, le chef du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younis Ahmed Al-Manfi a déclaré : « L’Afrique estime qu’elle a été soumise à une exploitation injuste pendant plusieurs siècles et que, bien que formellement tous les pays se soient débarrassés du joug colonial, nous n’avons pas encore réussi à créer des États véritablement nationaux. Nous devons maintenant nous efforcer, avec l’Union africaine, de changer le système d’adhésion au Conseil de sécurité de l’ONU… L’Occident a récemment continué à préserver sa position dominante. Il essaie d’exercer une pression généralisée sur nous, en utilisant nos dettes financières dans son propre intérêt, en détruisant nos économies et en augmentant la pauvreté et la misère dans nos pays de toutes les manières possibles.

La question de l’indépendance financière et de l’utilisation des monnaies nationales dans le commerce a été d’une importance capitale lors du Sommet. Les exportations russes vers les pays africains de pétrole et de ses dérivés ont été multipliées par six au cours des deux dernières années. Pouvoir annuler ces importations dans leurs monnaies locales serait un grand soulagement financier pour les pays africains et serait conforme à la décision récemment annoncée par la présidente de la Nouvelle banque de développement du bloc BRICS, Dilma Rousseff, d’offrir au moins 30% des prêts de la banque en monnaies locales. Le vice-Premier ministre russe Alexeï Overchuk, interviewé le 29 juillet, a déclaré : « Nous proposons la création d’une infrastructure financière indépendante. Cela implique des règlements mutuels en monnaies nationales, l’utilisation de systèmes de paiement nationaux, nécessite la mise en place d’une interaction entre les structures concernées: banques centrales, ministères des finances, institutions financières, sans cela rien ne se développera.

Les pays africains ont traversé un processus long et difficile de lutte pour l’indépendance. En Afrique du Nord, l’Égypte était un royaume indépendant depuis 1922, mais ce n’est qu’en 1954 sous Gamal Abdel Nasser qu’il a été possible d’assurer la fin de l’occupation britannique du canal de Suez et, en 1956, l’indépendance du pays voisin, le Soudan. La France a abandonné sa guerre coloniale brutale contre l’Algérie en 1962. Le Maroc et la Tunisie avaient déjà obtenu leur indépendance en 1956, le Niger et la Mauritanie en 1960. Semblable à l’Égypte, l’ancienne colonie italienne libyenne est devenue un royaume indépendant en 1951, mais ce n’est qu’en 1966 qu’elle est devenue une république indépendante sous la direction de Mouammar Kadhafi. À la fin de 1961, presque toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre était devenue politiquement indépendante des anciennes puissances coloniales, la France, le Royaume-Uni et la Belgique.

En Afrique de l’Est, l’Éthiopie a été déclarée indépendante en 1947 après avoir été libérée de l’agression coloniale italienne. La Somalie est devenue indépendante en 1960, suivie dans les années suivantes par le Rwanda, le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie et Madagascar. Le Portugal a maintenu jusqu’en 1974 sa domination coloniale sur la Guinée-Bissau et, après de nombreuses années de conflit armé, a reconnu en 1975 l’indépendance de l’Angola, du Mozambique et du Cap-Vert. En Afrique australe, le Botswana a accédé à l’indépendance en 1966. Mais le Zimbabwe n’est devenu indépendant qu’en 1980 après une guerre féroce et sanglante. La Namibie a été occupée par l’Afrique du Sud de l’apartheid jusqu’en 1990. L’Afrique du Sud elle-même a tenu ses premières élections démocratiques en 1994, remportées par Nelson Mandela, pour mettre fin au régime brutal de l’apartheid.

La réaction des puissances impérialistes à l’indépendance de leurs anciennes colonies a été de consolider leur contrôle des ressources naturelles et des économies africaines par leur domination du commerce mondial, de la finance internationale et de leur contrôle des institutions internationales telles que les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. S’exprimant en Algérie en février 1965, Che Guevara expliquait : « Tant que l’impérialisme existera, par définition, il exercera sa domination sur les autres pays ; cette domination s’appelle aujourd’hui le néocolonialisme. Le néocolonialisme s’est d’abord développé en Amérique du Sud, sur tout un continent, et aujourd’hui il commence à se faire sentir avec une intensité croissante en Afrique et en Asie. Sa forme de pénétration et de développement présente des caractéristiques distinctes; un, c’est le brutal que nous avons rencontré au Congo. La force brute, sans considération ni dissimulation d’aucune sorte, est son arme extrême. Il y en a une autre plus subtile : la pénétration dans des pays politiquement libérés. »

Lors du deuxième Sommet Russie-Afrique, les chefs d’État du continent africain sont intervenus pour condamner les décennies de néocolonialisme qui ont poursuivi l’appauvrissement de leurs peuples par un traitement injuste et inégal de la part des États-Unis et des pays de l’Union européenne. Parmi eux ont pris la parole le président de l’Union africaine, Azali Assoumani, et les présidents du Burkina Faso, du Cameroun, de la République centrafricaine, de l’Ouganda, du Congo, de l’Égypte, de l’Érythrée, de la Guinée-Bissau, de la Libye et du Mali, entre autres.

Le président ougandais Yoweri Museveni a commenté : « L’indépendance de la plupart des pays africains ne signifie pas une déconnexion saine avec les économies impérialistes. Jusqu’à présent, de nombreuses économies africaines sont encore confrontées aux goulets d’étranglement et aux distorsions de l’ère coloniale. Bien que certains progrès aient été accomplis, il reste encore beaucoup à faire. C’est pourquoi vous entendez dire que le PIB de l’Afrique est actuellement inférieur de 2,7 milliards à celui des économies individuelles de pays comme le Japon, l’Allemagne, etc. Sans parler des États-Unis ou de la Chine. »

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a déclaré au président Poutine : « Il est impossible d’industrialiser notre continent sans électrification. Vous vous souviendrez du célèbre slogan du grand révolutionnaire de votre pays : « Le communisme, c’est le pouvoir soviétique plus l’électrification de tout le pays ». Pendant ce temps, aujourd’hui, 600 millions d’Africains, je vais répéter ce chiffre, 600 millions d’Africains vivent sans électricité. »

Le président malien Assimi Goïta a déclaré : « La Russie a su montrer dans les moments difficiles son statut de partenaire fidèle du Mali, elle a été loyale, dynamique et nous a aidés à faire face aux difficultés, nous a accompagnés et a respecté notre souveraineté. C’est très important pour rétablir la paix, la stabilité et la sécurité, c’est pourquoi nous devons maintenant, avant tout, protéger notre peuple et défendre l’intégrité territoriale de notre pays. Ce choix stratégique est très important pour nous et, bien sûr, nous devons être complètement indépendants et autosuffisants et renforcer nos forces armées. C’est pourquoi, au Mali, nous avons un partenariat militaire avec la Fédération de Russie. »

Compte tenu de ces commentaires d’une majorité de dirigeants africains, il n’est pas surprenant que ces jours-ci, la première secrétaire d’État adjointe des États-Unis, Victoria Nuland, se mobilise pour se rendre en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire et en République démocratique du Congo. Là, elle va communiquer les ordres de l’empire à partager entre les autres gouvernements de la région. Mais la grande majorité des pays africains ont montré qu’ils voulaient s’émanciper du joug néocolonial, du racisme et de l’arrogance, du cynisme et de l’hypocrisie, des États-Unis et de l’Union européenne. Avec leur défaite inévitable en Ukraine, il reste à voir dans quelle mesure les États-Unis et l’Union européenne peuvent maintenir leur pouvoir et leurs privilèges habituels vis-à-vis des pays africains qui ont catégoriquement montré leur position anti-impérialiste lors de ce deuxième sommet Russie-Afrique.

Étiquettes:#Africa #CuadernoSandinista #NuevoOrdenMundial

Source : 19 Digital

SourceUrl: https://histoireetsociete.com/2023/08/15/lafrique-et-un-nouvel-ordre-mondial/