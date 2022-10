L’Afrique du Sud promet un soutien « sans vergogne » à l’indépendance du Sahara occidental vis-à-vis du Maroc

Le statut contesté du Sahara occidental – une ancienne colonie espagnole considérée comme un « territoire non autonome » par les Nations unies – oppose le Maroc au Front Polisario indépendantiste soutenu par l’Algérie depuis les années 1970.

C’est lors d’une visite à Pretoria du chef du Polisario Brahim Ghali, le président Ramaphosa a déclaré : « Nous sommes préoccupés par le silence qui persiste dans le monde sur la lutte pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

« Nous constatons que d’autres luttes s’articulent à un décibel plus élevé… et c’est pourquoi, en tant que Sud-Africains, nous sommes clairs, nous sommes fermes et nous ne nous excusons pas par rapport à notre soutien au peuple sahraoui », a-t-il ajouté.

Faisant une comparaison avec la lutte de l’Afrique du Sud contre le régime d’apartheid de la minorité blanche, Ramaphosa a qualifié la lutte du mouvement indépendantiste de « juste, noble et honorable ».

Source: generationsnouvelles