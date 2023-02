La visite du Président du parti El Insaf au Guidimagha

Hier, dimanche, le parti El Insaf a organisé un meeting populaire dans la ville de Selibaby, dans le cadre des activités supervisées par le Président du parti ces jours-ci dans la wilaya sur la base des travaux effectués par le coordinateur du parti en charge de la préparation des élections de 2023 au niveau de la wilaya.

Le Président du parti a prononcé un discours dans lequel il a remercié les habitants du Guidimagha pour l’accueil populaire de masse qu’ils lui ont réservés ainsi qu’à sa délégation d’accompagnement à l’entrée de la wilaya. Soulignant que leur présence reflète l’incarnation de l’unité nationale et des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Ensuite, le Président du parti a salué lors de ce discours les messages exprimés sur les banderoles et affiches par ces foules nombreuses, soulignant qu’ils seront incarnés lors des prochaines élections.

Auparavant, les intervenants suivants avaient pris la parole : Seyed Ahmedou Ould Mohamed, coordinateur des missions du parti au niveau de l’Assaba et Guidimagha, Ahmedou Ould khteira, coordinateur de la mission du parti, et Mohamed Kreira, secrétaire fédéral du parti.

Ils ont tous remercié les masses rassemblées exprimant leur attachement au programme du président de la République.

Ensuite, ils ont énumérés les réalisations accomplies pendant son règne pour la patrie et pour cette wilaya en particulier qui forme le socle de la diversité et de la richesse culturelle du pays.

Et où la plupart des habitants sont des Soninkés, mais on y trouve aussi des Peuls, des Maures, des Bambaras et des Wolofs, venus du Sénégal ou des autres régions de Mauritanie.