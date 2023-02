La vice-présidente de la MCC a rencontré certains ministres

La vice-présidente de la MCC a rencontré des membres du gouvernement.

La vice-présidente de la MCC, Phillips Mandaville, a rencontré les ministres de l’Environnement, du Commerce et des Transports pour discuter des progrès réalisés par la Mauritanie pour atteindre les seuils fixés par le MCC. Les partenaires du MCC doivent respecter des normes élevées de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des principes démocratiques. La Vice Présidente du Département des Politiques et de l’Évaluation du MCC, Madame Alicia Philips Mandaville a également tenu une séance d’entretiens avec le ministre des Affaires Économiques, de la Promotion et des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane. Entamant les travaux de la rencontre, le ministre a exprimé sa gratitude à la délégation de haut niveau qui s’est rendue dans notre pays dans le cadre de la phase inaugurale du partenariat de la Mauritanie avec le MCC.

Programme Seuil de la MCC

A noter que le dispositif du programme Seuil ou Threshold Scheme : il s’agit d’une initiative visant à accompagner les pays qui ont fait des efforts significatifs afin qu’ils puissent améliorer des indicateurs jugés faibles pour se qualifier de manière rapide pour le second dispositif, le Compact.

Le programme durera de deux à trois ans et coûtera environ 5 à 60 millions de dollars.

Le Contract plan ou programme compact est quant à lui, mis en œuvre sur cinq ans, le montant de l’aide peut atteindre environ 700 millions de dollars américains Américains, sous réserve de la disponibilité des ressources votées par le Congrès et la nature du projet accepté par le Conseil d’Administration du Millenium Challenge Corporation.

Les relations americano-mauritaniennes sont au beau fixe. Un dynamisme s’est amélioré constamment depuis la visite à Nouakchott de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.