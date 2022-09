La valse ministérielle et leur impact sur l’agropastoralisme en Mauritanie ?

Publié dans rim-rural.org le 27 septembre 2022

Monsieur Mohamed Ould Abdellahi Ould ETHMANE est le nouveau ministre du développement animal en Mauritanie. Le quatrième depuis 2022 à la tête de ce département hautement stratégique eu égard à son apport socio-économique aussi bien à l’échelle locale que nationale.

Le ministère de l’agriculture non plus n’a pas été épargné par cette instabilité, avec 3 Ministres à sa tête au cours de l’année. Ces éphémères nominations soulèvent nécessairement des questions sur l’intérêt accordé par l’Etat mauritanien au développement rural, un secteur aussi fragile que crucial pour les populations (environ 80% de la population active) et celles les plus vulnérables en particulier.

Nous sommes intéressés par votre avis ([email protected]) sur les potentiels impacts de ces différents remaniements ministériels sur l’agropastoralisme en Mauritanie.

Source: rim-rural.org