La Tunisie et la Mauritanie unies contre le terrorisme au Sahel

M. Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Etranger, a reçu le vendredi 26 janvier 2024 au siège du ministère, M. Hamadi Ould Meimou, Haut Représentant de l’Alliance pour le Sahel (ancien Ministre des Affaires Étrangères de la Mauritanie), qui effectue une visite de travail à Tunis.

La réunion a été l’occasion d’aborder le rôle de l’Alliance dans la stabilisation de la région et la lutte contre le terrorisme.

Nabil Ammar a félicité son invité pour sa récente nomination au poste de Haut Représentant de l’Alliance pour le Sahel, soulignant la contribution de la Tunisie à la réalisation des objectifs de l’Alliance à différents niveaux et son attachement aux valeurs de solidarité et de coopération internationales pour la paix et la stabilité dans le Sahel africain en particulier, région qui a connu depuis quelque temps des troubles, des transformations politiques et des conflits sécuritaires, outre la concurrence farouche entre des forces internationales et régionales, qui menacent sa stabilité et son développement, dont les causes et les racines profondes doivent être identifiées afin de dégager des solutions globales et de rompre définitivement avec le statu quo.

Nabil Ammar a également saisi l’occasion pour exprimer sa satisfaction quant au niveau d’amitié et de coopération qui caractérise les relations bilatérales entre la Tunisie et les pays dans la région.

Pour sa part, M. Hamadi Ould Meimou a salué la sagesse des autorités tunisiennes dans le traitement des questions de la région et son rôle en tant que membre de l’Alliance, soulignant l’importance et la nécessité d’une action commune aux niveaux international et régional, d’autant plus que la région du Sahel souffre de nombreuses crises économiques et sécuritaires, compte tenu de l’activité croissante des groupes terroristes et de l’expansion de leurs opérations criminelles, ce qui aggrave davantage la situation.

Il a appelé les forces internationales et régionales à consolider leur rôle et leur contribution et à traduire leur engagement de principe dans la réalité et sur le terrain, ainsi qu’à chercher à développer leurs mécanismes d’intervention en vue d’assurer la stabilité dans la région après une vague de changements anticonstitutionnels et de répondre efficacement au terrorisme qui décime son économie et menace son entité et sa croissance.

Source: tuniscope.com

SourceURL: https://www.tuniscope.com/article/373098/actualites/tunisie/la-tunisie-et-la-mauritanie-unies-contre-le-terrorisme-au-sahel-515615