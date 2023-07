La SNIM veut redémarrer elle-même l’exploitation du gisement de fer de Fdérick.

Dirigée par Mohamed Vall Ould Tleimidi, la compagnie SNIM estime qu’elle dispose désormais de moyens financiers suffisants pour exploiter elle-même et à moindre coût les réserves de fer importantes de la mine de Fdérick. Par conséquent son appel d’offres de décembre 2020 pour le terrassement de la mine est donc abandonné.

La mine de F’Derick est une mine de fer située à l’extrémité ouest de la Kedia d’idjil. Elle est la première mine mauritanienne, exploitée dès le début des années 1960 par la MIFERMA, jusqu’en 1983.

En 2018, la SNIM fait réaliser une étude qui évalue les réserves de la mine à entre 30 et 40 millions de tonnes de minerai, d’une teneur en fer de 60%. Le coût de production est estimé à 20 dollars la tonne, ce qui la rend particulièrement profitable dans un marché où la tonne caracole à plus de 100 dollars.

En mai 2019, le ministre de l’Économie et des Finances mauritanien Moctar Ould Djay signe un accord avec la société australienne BCM International pour l’exploitation de la mine de F’Dérick. L’accord prévoit la création d’une société mixte comprenant des opérateurs australiens et mauritaniens pour l’exploitation d’un gisement de 30 millions de tonnes de minerai de fer. La BCM détiendra 80 % du capital et les 20 % restants reviendront à la SNIM. L’accord, négocié par le beau-fils de l’ex-président Aziz, Mohamed Ould Msaboue et l’homme d’affaires Mohiedine Ould Bouh, est dénoncé par l’opposition, qui le qualifie de « bradage de la ressource nationale », arguant que la SNIM a les capacités techniques et humaines nécessaires à l’exploitation du gisement.

Depuis, la Mauritanie s’est à nouveau penchée sur le dossier, des groupes de travail ont été constitués et l’accord a finalement été remis en cause en octobre 2019 et figure parmi les dossiers ouverts devant la cour des crimes économique en ce qui concerne le procès de la décennie.

Source: Mauriweb