La sécurité en Afrique, est-elle une négociation ou une affaire délicate entre l’UE et l’Otan?

Un an et demi après la terrifiante agression russe de février 2022, l’Europe continue de se concentrer sur la guerre en Ukraine et les mois d’été, révélant les hauts et les bas de la contre-attaque ukrainienne, mais sans aucun résultat pour l’instant. Résistance et contre-attaque russes aussi.

Son intérêt se porte cependant sur l’Europe de l’Est. Certains experts de certains médias ont mis en garde contre les événements en Afrique, notamment le coup d’État militaire qui a eu lieu au Niger le 26 juillet et qui a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum en 2021.

Une menace importante pour l’UE

Comme l’OTAN se soucie peu de l’Afrique ! Le renversement de la démocratie nigérienne ouvre la porte à une immigration clandestine accrue, à la montée du terrorisme et à une présence russe plus forte au Sahel par des mercenaires wagnériens.

L’avenir de cette crise peut constituer une menace importante pour l’Europe comme le décrit très bien le journaliste et écrivain Ignacio Cembrero dans son article publié le 12 août dans El Confidencial : « Les quatre raisons pour lesquelles la crise au Niger est une menace pour l’Europe du Sud. Nous n’avons guère entendu de réactions de la communauté internationale, et encore moins de l’OTAN et de l’Union européenne, ni des Nations Unies, ni de l’Union africaine, une organisation dans laquelle nous avions de grandes attentes. »

Au-delà de déclarations formulées avec les mots justes.

S’abstenir de porter des jugements critiques sur cette histoire récente montre leur incapacité à fonctionner au-delà de déclarations formulées avec les mots justes.

Ainsi, et en conclusion, en quittant l’OTAN en raison de sa non-implication en Afrique, qui se concentre sur la défense du flanc oriental de l’Europe, les Occidentaux seront confrontés à une opportunité historique pour l’Union européenne : une sécurité en Afrique et au Sahel ; et ils le feront avec volonté politique, avec conscience, avec des investissements budgétaires accrus et pour l’unification des États membres de l’Union européenne avant la guerre en Ukraine, tout cela doit être étendu à l’Afrique, où leur sécurité est également en jeu.

Ahmed Ould Bettar