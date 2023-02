La Russie veut désormais séduire la Mauritanie.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavror, continue sa tournée sur le continent africain. En effet, après s’être rendu au Mali, le chef de la diplomatie russe est allé […]

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavror, continue sa tournée sur le continent africain. En effet, après s’être rendu au Mali, le chef de la diplomatie russe est allé en Mauritanie, où il a rencontré le président, Mohamed Salem Ould Marzouk, le mercredi 08 février 2023. Lors de cette visite officielle, Sergueï Lavrov a fait part au chef de l’État mauritanien du soutien de la Russie contre la menace djihadiste. Cela, tout en respectant, la position de Nouakchott, sur la guerre en Ukraine. En effet, la Mauritanie avait montré son opposition contre la guerre de la Russie contre cette dernière.

« Un rôle actif dans l’examen des problèmes du continent africain »

Sur ce sujet, le pays avait voté une résolution, en mars 2022, qui demandait à la Russie d’arrêter immédiatement ses opérations contre Kiev. Il y a quelques mois, en octobre 2022, Nouakchott avait voté aussi une résolution contre l’annexion de quatre régions ukrainiennes par Moscou. Au cours d’une conférence de presse, Sergueï Lavrov a dit avoir exprimé le respect de la Russie concernant la politique de neutralité adoptée par la Mauritanie. « Cette neutralité n’empêche pas la Mauritanie de jouer un rôle actif dans l’examen des problèmes du continent africain, avant tout ceux qui existent à proximité de la Mauritanie » a-t-il déclaré, tout en mettant l’accent notamment sur la menace terroriste.

Pour rappel, lors de sa visite au Mali, le chef de la diplomatie russe avait déclaré que Moscou continuera de soutenir l’armée malienne, afin qu’elle améliore son efficacité. Sergueï Lavrov avait tenu ces propos, suite à un échange avec son homologue Abdoulaye Diop. « Nous continuerons à apporter le soutien nécessaire à nos amis bilatéraux, non seulement en matière de développement économique, commercial et d’aide humanitaire, mais notamment dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des forces armées du Mali et de la formation des soldats et des agents des forces de l’ordre » avait-il notamment déclaré.

Source: lanouvelletribune.info