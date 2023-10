La richesse du pays, selon Dr. Hampâté Bâ…

La souveraineté sur nos ressources naturelles, la transformation industrielle de notre économie, l’exploitation judicieuse de toutes nos richesses, la gouvernance transparente et le capital humain, resument la politique, économique, sociale de paradigme acceptée par la quasi totalité de Mauritaniens, et qui est le mérite de SEM Mohamed Cheikh El Ghazouani et l’ensemble du gouvernement de Mohamed Bilal Messoud, c’est l’incarnation de la vraie rupture par rapport à l’ancien régime et à ses béquilles.

Dr. Hampate Ba

Conseiller chargé de la Santé, cabinet du Premier Ministre