La Représentante de l’OMS Mauritanie, Charlotte Faty reçue par SE Zehaf

Le Ministre de la Santé, SE Zehaf qui a du cactus dans le jardin a reçu aujourd’hui la Représentante de l’OMS Mauritanie, Charlotte Faty.

Chez-nous, où 36% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, les inégalités d’accès à des service de base de qualité sont criantes.

La situation est particulièrement inquiétante car elle connaît une crise sanitaire sans précédent marquée par de multiples vulnérabilités du fait d’un déficit structurel de longue date dans la provision de ces services.

L’entrevue a porté sur l’examen des domaines de coopération entre l’organisation et le secteur, notamment dans le domaine de la lutte contre la Covid 19 à la lumière de la nouvelle vague caractérisée par l’émergence du variant Omicron, ainsi que sur les domaines prioritaires pour le ministère, notamment la réforme hospitalière, les médicaments, les équipements, la maintenance et l’appui technique.

La réunion s’est déroulée en présence de la Secrétaire générale, du Directeur général de la santé publique et du directeur de la planification et de la coopération.