La question sahraouie a réalisé plusieurs acquis au double plan régional et international (Président de la République)

Chahid El Hafedh, 19 avr 2023 (SPS) Le Président de la République sahraouie et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a affirmé que la question sahraouie a réalisé plusieurs acquis au double plan régional et international, et ce grâce à « la résilience et à la volonté du peuple sahraoui ».

Dans son allocution à l’ouverture des travaux d’une réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, mercredi, M. Ghali a précisé que cette réunion, « la première après le 16e Congrès du Front et le parachèvement de l’installation des instances constitutionnelles, se tient dans une conjoncture particulière et sensible caractérisée par la poursuite de la lutte contre l’occupant marocain sur tous les fronts ».

Sur le front militaire, ajoute M. Ghali, « les bombardements se poursuivent de façon quotidienne, créant ainsi la panique dans les rangs des soldats de l’occupation marocaine positionnés tout le long du mur de la honte ».

Sur le front des territoires occupés, le blocus imposé par l’Etat d’occupation marocaine aux Sahraouies dans les villes occupées se poursuit toujours, « ce qui requiert une action rapide et davantage d’efforts en vue de briser ce blocus ».

Au plan international, le Président Ghali a affirmé que la question sahraouie a réalisé plusieurs acquis, et ce « grâce à la résilience et à la volonté du peuple sahraoui ».

Au plan interne, M. Ghali a salué les efforts consentis en vue d’assurer le bon fonctionnement des services au profit du citoyen sahraoui dans différents domaines, appelant à l’occasion, les responsables des différents secteurs à se rapprocher du citoyen, à écouter ses préoccupations et à leur trouver des solutions dans les meilleurs délais.

Le Conseil des ministres examinera lors de sa réunion, mercredi, le programme du gouvernement d’action annuel qui sera présenté au Conseil national sahraoui lors de sa prochaine session.

Un briefing exhaustif sera également présenté sur la situation actuelle de la question sahraouie au double plan régional et international, ainsi que l’examen d’autres points importants.(SPS)