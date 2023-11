La Quatrième Commission des Nations Unies adopte à une écrasante majorité des résolutions importantes relatives à la question palestinienne

La Quatrième Commission de l’Assemblée générale sur les questions politiques et la décolonisation aux Nations Unies a adopté, jeudi, d’importantes résolutions relatives à la question palestinienne à une écrasante majorité, dirigée par la résolution sur le soutien aux réfugiés de Palestine, qui inclut l’agence « UNRWA ».

La résolution a reçu le soutien de 161 pays, alors que seul Israël-la puissance occupante – a voté contre, et 11 pays se sont abstenus, dont les États-Unis.

Elle a également adopté la résolution sur la colonisation israélienne, qui a reçu le soutien de 144 pays, tandis que 7 pays ont voté contre (Israël, États-Unis, Canada, Hongrie, Îles Marshall, Micronésie, Nauru) et 18 pays se sont abstenus.

La résolution condamne les activités de colonisation israéliennes, affirme leur illégalité et exige leur cessation, et affirme l’illégalité des politiques israéliennes d’annexion et leur non-reconnaissance, y compris en ce qui concerne Jérusalem-Est.

Pour la première fois, cette résolution reconnaît la dimension raciste de ces politiques, y compris la construction de colonies et la démolition de maisons palestiniennes, qui menacent la viabilité de la solution à deux États, enracinent la réalité de l’inégalité des droits et de la discrimination, et entravent la capacité du peuple palestinien à exercer ses droits fondamentaux comme indiqué dans la résolution.

La résolution a également accueilli favorablement pour la première fois les recommandations du Secrétaire général sur la fourniture d’une protection au peuple palestinien, y compris celles relatives au renforcement des mécanismes de protection existants.