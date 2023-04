La présidente du parti Hiwar ouvre la campagne de son parti depuis Boulenouar.

La présidente du parti Hiwar, Mme Vala Bint Mini, a ouvert aujourd’hui, vendredi, depuis le chef d’arrondissement de Boulenouar dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la campagne électorale de son parti pour les élections législatives, régionales et municipales pour l’année 2023.

Au cours d’une cérémonie organisée à cette occasion, la présidente a affirmé que le parti fait partie des formations de la majorité qui soutiennent le programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Elle a ajouté que les candidats du parti présenteront leurs programmes aux électeurs afin d’obtenir leurs voix le jour du scrutin, et qu’ils feront campagne avec responsabilité loin de la diffamation et autres dérives.

Elle a apprécié l’ambiance dans laquelle la campagne a été lancée, rappelant l’importance du rôle des jeunes et des femmes, car ils sont la force vive sur laquelle parie le parti pour ses suffrages aux élections du 13 mai prochain.

Lors de la soirée d’ouverture de la campagne du parti, nombre de ses candidats aux listes nationales, parlementaires et aux conseils régionaux et municipaux ont prononcé des discours, dans lesquels ils ont exprimé leur adhésion aux choix et aux objectifs du parti.