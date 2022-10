La Présidence de la République annonce les membres de la CENI

La Présidence de la République annonce la désignation des membres de la CENI.

La Présidence de la République annonce en couronnement de l’accord politique issu de la concertation entre le gouvernement et les partis politiques en date du 26 septembre 2022 après avoir pris connaissance du communiqué de la Commission électorale nationale indépendante rendu le 3 octobre 2022, sur la base des propositions de la majorité et de l’opposition en date du 31 octobre 2022 annonce la désignation des membres de la CENI en application des dispositions de la loi n° 027 – 2012 du 12 avril 2012 modifiée portant création de la Commission électorale nationale indépendante, notamment en son article six (nouveau).

Et en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 055-2018 du 28 mars 2018, précisant les modalités de nomination des membres de la Commission électorale nationale indépendante :

Les personnes dont les noms suivent ont été nommées membres de la Commission électorale nationale indépendante :

1) Ebbe Ould Mbari

2) Dah Ould Abdel Jelil

3) Babocar Souley

4) Baba Ould Boumeiss

5) Bilal Ould Werzeg

6) Djeinaba Tandia

7) Koumba Sy

8) Lamina Mohamed Bouya Momme

9) Mohamed Lemine Ould Dahi

10) Mohamed Mokhtar Melil

11) Moulaye Ould Brahim