La Première Dame a supervisé la cérémonie de clôture du Festival international Soninké

La Première Dame, Dr Mariem Fadel Dah, a supervisé, dimanche soir à Nouakchott, la cérémonie de clôture des activités de la 7eme édition du Festival international Soninké.

La cérémonie de clôture a été marquée par l’ouverture de la conférence de la composante femmes soninkées qui a comporté des exposés sur les caractéristiques culturelles, artistiques et l’art culinaire traditionnel soninké ainsi que sur les contributions de la femme dans ces domaines.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Saviya Mint N’Tehah, a insisté sur le fait que son département est prêt à répondre positivement aux conclusions de ces journées culturelles et aux recommandations auxquelles elles ont abouties.

Elle a ajouté que la femme soninkée se caractérise par le sérieux, la persévérance et la productivité, soulignant qu’elle contribue efficacement dans des domaines vitaux et qu’elle est la gardienne des valeurs culturelles et sociales de la société mauritanienne.

Elle a précisé que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Billal Messoud œuvre à la distribution juste des programmes de développement sur les différentes zones du pays, et ce en conformément à la volonté du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

De son côté, Mme Habiba keita, présidente de l’Association des Femmes Soninkées, a indiqué que “placée sous le haut patronage de Son Excellence, la Première Dame, Dr. Marième Mint Dah, la journée des femmes proposera un programme articulé autour de panels de discussions et d’échanges, d’activités socio-culturelles, notamment la présentation de l’art culinaire traditionnel Soninké, de l’habillement traditionnel ainsi que l’exposition d’objets traditionnels, etc.

Elle a ajouté que les Commissions des Femmes s’engagent à mener des actions de plaidoyer et de sensibilisation, de 2020 à 2030, pour l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. Ces actions seront menées, a-t-elle dit, à travers un discours accessible et adapté aux différentes catégories de participants, des supports visuels appropriés et en langue soninké, pour présenter les problématiques et les solutions préconisées.

Le Président de la République avait supervisé mercredi dernier, au Stade olympique de Nouakchott l’ouverture de la 7eme édition du Festival International Soninké.

Il est à noter que la première et la deuxième éditions de ce festival avaient été organisées dans la ville de Kay, au Mali en 2011 et 2012.

La troisième édition a été tenue à Nouakchott en 2014, la 4eme en 2016 à Bamako, au Mali, la 5eme en 2018 à Dakar, au Sénégal et la 6eme en 2020 à Banjul, en Gambie.

La clôture du festival s’est déroulée en présence d’un certain nombre de membres du Gouvernement et des autorités administratives et sécuritaires dans la wilaya de Nouakchott Ouest .

