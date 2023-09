La passion francophone de deux Mauritaniens en visite à Windsor

Un couple de la Mauritanie est arrivé dans le Sud-Ouest à la mi-août afin de visiter leur famille. Loubna et Hassan Fawaz qui vivent depuis plusieurs années à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, sont très passionnés par la langue française. La journaliste Lisette Leboeuf les a rencontré.

Propriétaires de la première librairie francophone Vents du Sud à Nouakchott en Mauritanie, ils font partie également de l’Association internationale des libraires francophones qui compte une centaine de libraires sur tous les continents.

Ils aimeraient bien voir des libraires canadiens se joindre à l’association.

« Mon plus grand souhait, c’est de créer un pont entre le Canada et les libraires d’Afrique de l’Ouest. Ça serait vraiment quelque chose d’extraordinaire parce que quand nous avons eu le privilège d’être invités à la levée du drapeau franco-ontarien, et écoute je vous cache pas, j’ai eu la chair de poule. Ça m’a beaucoup touché et d’ailleurs à cette occasion j’ai écrit un post dans LinkedIn dans lequel j’ai manifesté ma joie et mon souhait de créer ce pont. »

— Une citation de Hassan Fawaz, visiteur de la Mauritanie

Loubna et Hassan Fawaz retourneront dans leur pays bientôt, mais avec leurs bagages remplis de bons souvenirs du Canada, souligne Loubna Fawaz pour qui il s’agit du troisième voyage au Canada.

« On était très très heureux aussi de participer au French Part’eh et de voir toute cette émulsion autour de la francophonie et du français dans cette partie du Canada. »

