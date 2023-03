Palestine – OCI

La Palestine en tête de l’ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OCI

La Palestine figurera en tête de l’ordre du jour de la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères organisée par l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) demain et vendredi, a révélé une source. La réunion se tiendra à Nouakchott sous le titre « Centrisme et modération: la soupape de la sécurité et de la stabilité ».

Le Secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, devrait prendre la parole lors de la séance d’ouverture, qui couvrira plusieurs sujets, notamment les questions politiques, économiques, culturelles, sociales, scientifiques, humanitaires et médiatiques.

« La question palestinienne et les derniers développements à Jérusalem seront en tête de l’ordre du jour de la session à la lumière des attaques continues d’Israël contre le peuple palestinien », a déclaré la source citée par l’Agence de presse saoudienne.

L’ordre du jour couvrira également la situation en Afghanistan, au Jammu-et-Cachemire, au Mali, au Sahel et la situation des Rohingyas, ainsi que les questions touchant les minorités musulmanes dans les États non membres de l’OCI. Les ministres seront également informés des efforts de l’OCI dans la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et l’islamophobie.