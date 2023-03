49ème session du Conseil des MAE de l’OCI à Nouakchott

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, a indiqué que l’organisation de la 49ème session du Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la Conférence les 16-17 courant, à Nouakchott, consacre la vision du Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à renforcer le poids de notre pays dans les instances arabes, africaines et islamiques.

C’est ce qui ressort du communiqué du ministère dont une copie a été remise à l’AMI ce mardi, dont voici le libellé :

‘’La République Islamique de Mauritanie abrite, les 16-17 mars, les assises de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Conférence Islamique.

La réunion sera l’occasion de discuter nombreuses questions d’ordre politique, économique, social, culturel, scientifique et humain à l’échelle du monde islamique, en plus de l’évolution de la cause palestinienne, la situation au Mali, au Sahel, à Jamu Kashmir, sans oublier les conditions des minorités musulmanes dans le monde.

Ce sera, également, l’occasion de passer en revue les efforts sans relâche consentis dans la lutte contre l’extrémisme violent et l’islamophobie.

Par ailleurs, les commissions spéciales sur la Palestine, le Jamu Kashmir et la commission ministérielle concernée par les violations des droits de la minorité Rohingya, se tiendront en marge de la réunion.

L’organisation de cette importante manifestation dans notre pays matérialise l’un des aspects de la vision du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son engagement en faveur d’une diplomatie active dans les instances auxquelles nous appartenons au sein du monde afro-arabo-islamique, de manière à renforcer les liens de coopération et servir les causes humaines justes’’.