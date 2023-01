La mission du parti INSAF au Tiris Zemmour tient une réunion avec les cadres de la wilaya.

La mission du parti INSAF au niveau du Tiris-Zemmour, conduite par le coordonnateur général des wilayas du Tiris-Zemmour et Dakhlet-Nouadhibou, M. Ba Ousmane, a tenue, samedi soir, à Zouerate, une réunion avec les cadres et les acteurs politiques de la wilaya.

Dans son intervention, M. Ba Ousmane a expliqué que les années écoulées du mandat de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont été marquées par le rétablissement de la confiance entre les partis politiques, instaurant ainsi la culture de la coexistence et du respect mutuel entre les différents acteurs politiques au service l’intérêt général du pays.

Il a souligné que la récente concertation entre le ministère de l’Intérieur et les partis politiques a incarné cette tendance et a contribué au renforcement des institutions de l’État, mettant en exergue les efforts déployés par le gouvernement dans les domaines économique et social, malgré une conjoncture économique mondiale difficile.

En outre, Il a salué les stratégies et les politiques adoptées par l’État en vue d’améliorer les conditions de vie des populations, soulignant que le citoyen est devenu au centre de l’action du gouvernement.

Il a appelé à la préservation de ces acquis en resserrant les rangs et en rejetant les divergences afin d’obtenir une majorité confortable lors des prochaines qui permettrait à Son Excellence le Président de la République de mettre en œuvre son programme électoral.

La rencontre s’est déroulée en présence du coordonnateur général de la wilaya de Tiris-Zemmour, M. Ali Ould Allada, et des autres membres de la mission du parti.

AMI