La ministre supervise la réception d’un lot de matériel préscolaire.

Le ministère de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille a réceptionné jeudi dans la wilaya de Nouakchott- Nord des équipements et fournitures au profit de 400 classes du préscolaire destinés aux différentes wilayas du pays.

Mme Savia Mint N’tahah, ministre de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille a affirmé, dans une allocution à cette occasion, que l’acquisition de cette quantité de matériel didactique au profit des classes de l’enseignement préscolaire s’inscrit dans le cadre du plan pour l’éducation préscolaire lancé par le département l’an dernier sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Mariem Mohamed Fadel Dah.

Elle a ajouté que ce plan fait suite à la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui s’est engagé à ce que 100 000 enfants entrent dans le préscolaire avant la fin de son mandat.

A son tour, le coordonnateur du programme de l’enseignement préscolaire, directeur des études et du suivi au ministère, M. Saleck Ould Jeireb, a indiqué que ces quantités importantes d’équipements répondent aux normes internationales, ajoutant que l’éducation préscolaire constitue un creuset de socialisation et de consolidation de la cohésion nationale par la rencontre des enfants dès le plus jeune âge.

La réception de ces équipements par le ministère intervient ainsi en perspective de la rentrée prochaine de l’enseignement préscolaire, en application des recommandations du Président de la République en vue d’accélérer la mise en œuvre des différents programmes.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, des représentants des autorités administratives de la wilaya de Nouakchott- Nord et de plusieurs cadres du secteur.

Source: AMI