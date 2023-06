La Mauritanie vise l’instauration de la justice sociale (ministre)

Mme Saviya Mint N’tehah, ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, a déclaré, hier mardi au Caire, au cours des travaux de la deuxième réunion des ministres du développement social des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), que l’action de la Mauritanie vise, en autres, l’instauration de la justice sociale dans le pays.

Elle a précisé que la protection et de prise en charge des personnes handicapées et des groupes les plus vulnérables occupent une place prépondérante dans le programme du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Mme Saviya Mint N’tehah a également indiqué que les malades et les nécessiteux bénéficient au niveau des hôpitaux nationaux d’une assurance maladie, ainsi que d’une prise en charge à l’étranger en cas de besoin. Elle a également noté que parmi les programmes gouvernementaux certains sont destinés aux enfants polyhandicapés et au soutien des personnes âgées.

Elle a enfin noté que le gouvernement mauritanien entreprend des actions permettant l’autonomisation économique des groupes les plus vulnérables, tout en assurant qu’ils bénéficient d’une assurance maladie totale, de transferts financiers mensuels, de projets générateurs de revenus et de programmes de sécurité alimentaire.

Mme Savia Mint N’tahah participe également aux travaux de la deuxième session ordinaire de la Conférence ministérielle nationale de l’OCI sur le développement de la femme qui ont débuté ce mercredi dans la capitale égyptienne.

L’Organisation pour le développement de la femme est une organisation internationale spécialisée dotée de la personnalité juridique qui opère dans le cadre de l’Organisation de la coopération islamique. Elle représente un cadre global pour la promotion et l’amélioration de la condition de la femme, et s’efforce de développer et d’améliorer la rôle des femmes et des filles dans la société dans le but de les autonomiser et de les soutenir dans les domaines politique, social, éducatif, culturel et économique.