La ministre des affaires sociales reçoit le registre des signatures en faveur de la stratégies nationale pour la protection de l’enfant.

La ministre de l’Action sociale, de l’enfance et de la famille, Mme Saviya Mint N’Tehah, a reçu, samedi à Nouakchott, le registre des signatures des enfants et des membres du parlement des enfants pour le financement de la stratégie nationale de protection de l’enfant.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre a indiqué que son département renouvelle son engagement fort avec les partenaires techniques et financiers pour la réussite de tous les efforts de réforme visant à intégrer et à protéger les enfants, conformément aux objectifs de la stratégie nationale de protection de l’enfant (2020-2025) et au système national de protection de l’enfant.

Elle a ajouté que l’intérêt accordé aux enfants et à leur protection constitue une priorité pour le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, soulignant que ses orientations ont été d’un grand appui, dans ce sens, pour le Gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud en vue du bien être et de la sécurité de tous les enfants du pays.

Elle s’est félicitée du registre des signatures élaboré par 10 000 enfants, affirmant qu’il s’agit là d’une expression civique destinée à impulser les mesures de protection de l’enfance et un geste symbolique de la participation des enfants au façonnement de leur avenir.

De son côté, la présidente de l’Organisation “Sauvez les enfants en Maurianie” a indiqué que son organisation œuvre avec le département de l’Action sociale, de l’enfance et de la famille, à protéger les enfants et à faciliter l’obtention de tous leurs droits,

L’ambassadrice des Etats Unis d’Amérique en Mauritanie, SE Mme Cynthia Kircht , a affirmé que son pays est disposé à œuvrer avec le département des affaires sociales et ses partenaires pour apporter l’appui nécessaire en vue de l’exécution de la stratégie nationale de protection des enfants.

La porte-parole des enfants, M’Teitou Mint Lebatt, a exprimé le besoin des enfants à la protection, appelant le gouvernement à leur accorder davantage d’appui pour surmonter les obstacles qui les empêchent de recouvrer leurs droits.

La cérémonie s’est déroulée en présence du wali de Nouakchott Ouest, M. M’Rabih Rabou Ould Bounena Ould Abidine, du hakem du Ksar, Mme Zeinebou Mint Abdellahi Messoud, du maire de la commune du Ksar, M. Mohamed Saleck Ould Oumar et du représentant de l’Organisation Worl Vision en Mauritanie.

AMI