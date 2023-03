La ministre de l’Environnement regagne Nouakchott en provenance de New York

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame Lalya Aly Kamara, a regagné Nouakchott, samedi , en provenance de New York aux Etats d’Unis d’Amérique.

La Ministre avait pris part aux travaux de la première session du Comité de Pilotage de l’Alliance Internationale pour la Résilience à la Sécheresse (IDRA) sous l’égide du Secrétariat de la Convention des Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification (UNCCD). Elle a également pris part aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau. Cette Conférence des Nations Unies sur l’eau –la première du genre depuis une génération- qui s’est tenue au Siège de l’ONU à New York du 22 au 24 mars 2023, a été saluée comme une occasion unique d’accélérer les progrès vers l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement d’ici à 2030.

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame Lalya Aly Kamara a pris part à plusieurs autres événements parallèles durant lesquels, les questions liées à la problématique des aires protégées, à la gestion durable des ressources en eau, à la sauvegarde de la biodiversité, à la lutte contre la dégradation des terres et du changement climatique, ont été abordées.

Source: AMI