La ministre de l’Environnement participe à un colloque de haut niveau sur le climat.

Madame Lalya Kamara, ministre de l’Environnement et du Développement durable, a pris part, vendredi, à un panel co-organisé par la Délégation de l’Union Européenne et l’Université de Nouakchott en prélude à la COP27.

Ce panel a vu la participation de Madame Anta Ndoye, représentante du Fonds Monétaire International en Mauritanie, de Monsieur Gwilym Jones, Chef de la Délégation de l’Union Européenne, de M. Cheikh Saad Bouh Camara, Président de l’Université de Nouakchott, et de M. Mohamed Said Sidiya, doyen de la Faculté des Sciences et Techniques.

La rencontre a permis un échange interactif entre les panélistes et les étudiants sur les enjeux climatiques. Les discussions ont notamment porté sur le rôle de la recherche scientifique dans l’orientation de la décision et de l’action climatique car la disponibilité des données constitue la base d’une riposte adaptée aux effets observés.