Fin des travaux de la 18eme conférence des ministres africains de l’environnement.

Les travaux de la Conférence ministérielle africaine de l’environnement (AMCEN) ont pris fin hier après-midi à Dakar.

Les ministres ont débattu des problématiques environnementales saillantes telles que la gestion des déchets, la négociation d’un accord mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique et la question de la résistance aux antibiotiques.

Madame Lalya Kamara, ministre de l’Environnement et du Développement Durable, a, dans son allocution, mis en exergue les défis environnementaux auxquels la Mauritanie fait face et le soutien de la Mauritanie à la mise en place d’un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, et particulièrement marine, sous l’égide de l’Assemblée Générale des Nations Unies pour l’Environnement.

En marge de la conférence, Madame la Ministre a eu des rencontres bilatérales avec les ministres du Royaume du Maroc, et de la République du Botswana, avec lesquels elle a évoqué les perspectives de collaboration en matière d’environnement et de développement durable.

Pour rappel, La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable SE Mme Lalya Kamara, s’est rendue au Sénégal le 12 septembre à Dakar pour prendre part aux travaux de la 18ème session de la conférence des ministres africains sur l’Environnement (CMAE) et la réunion du Groupe de négociation des Pays les moins avancés (PMA) sur les changements climatiques qui ont pris fin hier après-midi à Dakar.

A l’issue des travaux de la première journée du segment de haut niveau, une déclaration des ministres des Pays les moins avancés (PMA) sur le changement climatique a été approuvée en prélude à la 27 conférence des parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changement Climatique (CNUCC) prévue à Charm el-Cheikh, du 7 au 18 novembre 2022.