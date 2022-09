Cérémonie de passation de service au Ministère de l’Emploi

Une cérémonie de passation de service s’est déroulée aujourd’hui, mercredi 07 septembre 2022 au Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle entre le Ministre entrant, Monsieur Mamoudou Niang et la Ministre sortante, Madama Lalya Kamara.

Monsieur Mamoudou Niang, le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, a exprimé sa volonté d’être à la hauteur de la confiance que lui accordée Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et d’être à la hauteur des attentes du citoyen.