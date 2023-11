La ministre de l’Enfance: «L’offre préscolaire connait un accroissement fulgurant»

Mme Saviya Mint Ntehah, ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille,a affirmé l’éducation préscolaire a connu un essor qualitatif grâce aux efforts déployés dans ce domaine et à la demande croissante des citoyens, soulignant qu’il s’agit d’une phase préscolaire décisive qui nécessite les efforts concertés de tous. La ministre a fait cette déclaration lors de la visite qu’elle a effectuée ce jeudi dans les jardins d’enfants et les crèches de Teyarettt, Dar-Naaîm et Toujounine, dans la wilaya de Nouakchott-Nord.

Elle a convié les parents à enregistrer leurs jeunes enfants en âge de préscolarisation dans les établissements créés à cet effet assurant que l’offre préscolaire s’est nettement accrue pour être en mesure de garantir que 100 000 enfants aient l’accès à l’éducation préscolaire avant la fin du mandat de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

La ministre a indiqué que l’enseignement préscolaire est une étape importante dans l’éducation des enfants et nécessite des efforts supplémentaires et la participation de divers acteurs dans ce domaine.

Elle a souligné la nécessité de pallier les déséquilibres et les insuffisances constatés dans ces établissements, mettant l’accent sur la nécessité de la propreté constante de ces établissements pour préserver la santé des enfants.

Au cours de la visite, la ministre était accompagnée du secrétaire général du ministère de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille et de plusieurs responsables régionaux de la wilaya de Nouakchott-Nord.