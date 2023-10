La Ministre de l’Emploi visite une école d’enseignement technique

La Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Madame Zeinebou Ahmednah, a visité l’Ecole d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle des Bâtiments et Travaux publics d’El Mina qui dispense des formations dans de nombreuses spécialités pour répondre aux besoins du marché du travail relevant du secteur des BTP. L’école offre également une formation par apprentissage.

La visite de ce matin fait suite aux visites entamées par Madame la Ministre la semaine dernière aux Écoles d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle Commerciale, Industrielle, des Mines, Pétrole et Gaz et Centre Supérieur de l’Enseignement Technique (CSET).

Cette visite avait pour objectifs essentiellement de rencontrer l’administration, les formateurs et les étudiants, de constater les conditions de travail et d’apprentissage et de s’enquérir de la qualité de la formation professionnelle offerte par l’établissement.

La visite s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur Cheibete Habib Sidi Maouloud, de la Conseillère technique chargée de la Communication, Madame Aicha Lekhal, du Directeur général de la formation professionnelle, Monsieur Sid’Ahmed Iyoh, et du Conseiller technique chargé de la formation professionnelle, Monsieur Isselmou Rabah.