La Ministre de l’Emploi a reçu l’Ambassadeur de l’UE en Mauritanie

La Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Madame Zeinebou Ahmednah, a reçu l’Ambassadeur de l’Union européenne en Mauritanie, S.E.M Gwilym Jones.

Cette entrevue a permis de faire un tour d’horizon des priorités du Ministère à savoir améliorer la situation de l’emploi en Mauritanie et à maintenir les jeunes mauritaniens dans leur terroir.

La Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a présenté la nouvelle feuille de route du département, élaborée dans le cadre des Stratégies nationales de l’emploi et de la formation professionnelle, qui se concentre sur les principaux défis auxquels doit faire face le Gouvernement en matière d’emploi et de formation professionnelle. Madame la Ministre a tenu à préciser que son département, dans le cadre des prérogatives qui lui assignées, s’est organisé en trois pôles : un pôle relatif à la formation professionnelle, un pôle relatif à l’emploi et un pôle relatif au financement. Cette nouvelle orientation, dictée par les ambitions du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani, doit permettre l’exécution cohérente des différents programmes et projets qui relèvent du département et pour mieux répondre aux défis prioritaires à savoir : les infrastructures des écoles de formation professionnelle, le renforcement des compétences des formateurs, l’actualisation des programmes de formation, le renforcement du dialogue avec le secteur privé, la formalisation du secteur informel, le changement des mentalités pour l’exercice de certains métiers, le suivi et l’accompagnement des promoteurs des projets …

Source: Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle