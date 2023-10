La ministre de l’Action sociale reçoit l’ambassadeur chinois

La ministre de l’Action sociale reçoit en audience l’ambassadeur chinois.

La Ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Saviya Mint Ntehah, a reçu, mercredi, dans son bureau, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine accrédité en Mauritanie, SEM Li Baijun.

Au cours de la réunion, il était question des moyens de renforcer la coopération fructueuse entre les deux pays amis, notamment dans les domaines d’intervention de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille. La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et d’un certain nombre de responsables du département.