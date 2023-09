La ministre de la Santé visite les services d’urgence des hôpitaux

La ministre de la Santé visite les services d’urgence de plusieurs hôpitaux à Nouakchott.

La ministre de la Santé, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a effectué, mercredi après-midi, une visite surprise aux services des urgences de l’Hôpital national, du Centre d’orthopédie et des brûlés graves, de l’Hôpital Mère et enfant, de l’hôpital Cheikh Zayed et de l’Hôpital de l’Amitié.

Au cours de cette visite la ministre a été informée des services fournis, des conditions d’accueil et de prise en charge des patients, prêtant une oreille attentive aux problèmes soulevés par les urgentistes et aux observations des malades en situation d’urgence.

Elle a invité les urgentistes et leurs collaborateurs à faire de leur mieux pour améliorer la qualité d’accueil et de prise en charge rapide des patients et à leur prodiguer soins et confort avec grand professionnalisme et profonde humanité.

La ministre, avait auparavant émis des instructions pour diagnostiquer la situation des cas urgents et identifier les obstacles et problèmes les plus importants qui entravent l’amélioration de la prise en charge des cas d’urgence, selon la spécificité de chaque établissement. Cela a eu pour impact la mise en œuvre d’un plan de mise à niveau des structures hospitalières dont la première phase a débuté à Nouakchott, et la deuxième phase portera sur les formations sanitaires de l’intérieur du pays.

AMI