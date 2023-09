La Mauritanie se solidarise avec le peuple libyen.

La Mauritanie exprime ses sincères condoléances et sa sympathie au peuple libyen pour les victimes des inondations

République Islamique de Mauritanie a exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple libyen frère, pour les victimes des torrents et des inondations qui ont endommagé plusieurs régions de la Libye, affirmant son entière solidarité face à cette douloureuse épreuve et à ses effets.

C’est ce qui ressort d’un communiqué du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Etranger dont le texte intégral suit:

« Le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Etranger a reçu avec une profonde tristesse la nouvelle des pertes douloureuses causées par les torrents et inondations dans le pays frère de la Libye.

A cette occasion, la République Islamique de Mauritanie présente ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie au gouvernement et au peuple de la Libye sœur, et affirme son entière solidarité avec eux face à cette épreuve et à ses conséquences.

Que Dieu bénisse les martyrs de sa grande miséricorde, les accueille dans ses vastes paradis et accorde aux blessés un prompt rétablissement.

“Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons.”

Source: Agence Mauritanienne d’Information